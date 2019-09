Zeltlager Otterndorf heißt 2 Wochen voller Spiel und Spaß

In diesem Jahr machten sich 50 Kinder und 8 Betreuer/innen aus Bruchhausen und Elleringhausen zum 7. Mal auf den Weg in das Sommercamp Otterndorf an der Nordsee

brilon-totallokal: Am 12. August hatte das Warten endlich ein Ende – es ging wieder los – zwei ereignisreiche Wochen liegen vor uns und alle freuen sich auf diese schöne Zeit. Die Aufregung im Bus ist groß.

Endlich angekommen haben die Kinder Zeit, das ganze Lager zu erkunden und ihre Zelte einzurichten.

Die Möglichkeiten, die das Camp bietet sind sehr groß: Tretboot-, Kanu-, Kajakfahren, Schwimmen, sowie Segeln, eine Minigolfanlage und eine Ponystation, wo die Kinder mit den Pferden durch das Lager reiten können. Natürlich darf auch ein Fußballturnier nicht fehlen.

Auch ein Tonstudio gibt es, wo die Kinder ihr eigenes Weckradio aufzunehmen können. Hier gibt es immer wieder lustige Ideen, die dann am nächsten Morgen oder Abend im ganzen Lager zu hören sind.

In diesem Jahr haben sich die Betreuer wieder viele Spiele und Aktionen ausgedacht. Hier wurde z.B. das Spiel „Catch“ gespielt und jedes Kind bekam ein eigenes Zeltlager Tshirt.

Zur Tradition gehört seit einigen Jahren das Spiel „Capture the Flag“, eine Wattschlacht sowie ein Volleyball Turnier gegen unsere Freunde aus Ostwig, welches wir für uns entscheiden konnten.

Auch an Ausflügen mangelte es nicht. So standen eine Fahrradtour nach Otterndorf und ein Maislabyrinth auf dem Plan.

Ein Highlight der Fahrt war der Tagesausflug nach Bremerhaven, wo die Kinder zwischen der Phänomenta und dem Zoo am See wählen konnten. Anschließend durfte ein Abstecher in dem nahegelegenen Einkaufszentrum nicht fehlen. Zum Ende der Fahrt wurde zum See Achtern Diek gewandert, wo das Fest „See in Flammen“ mit einem großen Feuerwerk einen tollen Abschluss bildete. Auf dem Rückweg konnten wir die Aida Prima bestaunen und alle ließen zwei wunderschöne und ereignisreiche Wochen Revue passieren. Diese tolle Fahrt wird uns allen noch lange in Erinnerung bleiben.

Nun heißt es Tage zählen bis zum nächsten Jahr, wo wir vom 28.06. bis 12.07.2020 wieder nach Otterndorf fahren werden.

Quelle: Sophie Wiegelmann, Zeltlager Otterndorf Bruchhausen Elleringhausen

