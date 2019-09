„Von Balletmusik bis Billy Joel“

Briloner Saxophon-Sextett spielt in der Keffelke Kapelle

brilon-totallokal: Am Sonntag, 15. September 2019 laden die „Freunde der Keffelke“ um 17:00 Uhr herzlich zu einem Konzert mit dem Briloner Saxophon-Sextett “SAX FOR SIX ” in die historische Keffelke-Kapelle ein. Im vergangenen Jahr im Museumsgarten des Hauses Hövener mit dem “kleinen grünen Kaktus” von den Comedian Harmonists´, nun klassisch-konzertant mit Christoph Gluck`s Ballettmusik oder auch Shostakovich`s berühmten Walzer Nr. 2. Genießen Sie ein kurzweiliges Nachmittagskonzert mit Billy Joels “The longest time” und erleben Sie “Hinterm Horizont”, denn da geht es bekanntlich ja weiter. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Weitere Informationen zum Konzert unter Tel. 0 29 61/ 96 99 50 oderEmail: kultur@brilon.de.Die Keffelke-Kapelle ist in unmittelbarer Nähe des Flugplatzes Brilon gelegen, Parkmöglichkeiten sind direkt an der Kapelle vorhanden. Das Konzert wird unterstützt von „Brilon Kultour“.

Foto: Briloner Saxophon Sextett

Quelle: Brilon Kultour – Thomas Mester

