Breitbandnetz in Olsberg in Betrieb

Viele Bürgerinnen und Bürger in Olsberg verfügen ab sofort über Hochleistungsanschlüsse an das Internet

brilon-totallokal: Heute nahmen Bürgermeister Wolfgang Fischer und Vertreter der innogy SE das Breitbandnetz symbolisch in Betrieb. Anwohner und Gewerbetreibende können nun die attraktiven Produkte von innogy Highspeed nutzen und im schnellen Netz surfen. Das neue Glasfasernetz bietet Übertragungsraten von bis zu 120 Megabit pro Sekunde.

Innerhalb von nur 18 Monaten hat die Westnetz GmbH, der Verteilnetzbetreiber der innogy SE, die Voraussetzungen für den Anschluss von Olsberg, Bigge, Antfeld und dem Gewerbegebiet Olsberg Ost an das schnelle Internet geschaffen. Dazu waren Tiefbauarbeiten auf einer Strecke von rund 14 Kilometern erforderlich. Über 15.000 Meter Glasfaserkabel werden über 18 Multifunktionsgehäuse und 26 Kabelverteilerschränke insgesamt 1.704 Haushalte in Olsberg mit einer schnellen Anbindung ans Netz versorgt.

Bürgermeister Wolfgang Fischer nahm am Nachmittag das schnelle Internet gemeinsam mit innogy-Kommunalbetreuer Johannes Kobeloer und Projektleiter Michael Eberley in Betrieb. „Die Anbindung von Gewerbebetrieben und privaten Haushalten ist heute Teil der Daseinsfürsorge. Schnelle Internetzugänge sind für die Menschen von großer Bedeutung und erhöhen die Attraktivität der Region als Wohn- und Gewerbestandort nachhaltig“, so Bürgermeister Fischer. innogy-Kommunalbetreuer Johannes Kobeloer ergänzte: „Beim Ausbau der Breitband-Infrastruktur beschränken wir uns nicht auf die Interessen der Ballungszentren. Für uns ist die Flächenversorgung von großer Bedeutung. Damit tragen wir unserer Verantwortung als verlässlicher Partner der Kommunen Rechnung.“

Als Anbieter für schnelle Internetdienste und Telefonie tritt innogy TelNet im neuen Netz mit seiner Produktpalette innogy Highspeed auf. Hier haben die Bürger die Wahl zwischen Tarifangeboten mit hohen Geschwindigkeiten von bis zu 120 Megabit pro Sekunde. Weitere Informationen inklusive Verfügbarkeitscheck unter www.innogy-highspeed.com.

Aufbau der Breitband-Infrastruktur in Olsberg, Bigge, Antfeld und im Gewerbegebiet Olsberg Ost abgeschlossen

innogy Highspeed bietet ab sofort Bandbreiten von bis zu 120 Megabit pro Sekunde

BU.:Nahmen am Dienstag das Breitbandnetz symbolisch in Betrieb: Projektleiter Michael Eberley, Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer, innogy-Kommunalberater Johannes Kobeloer, Thomas Rösen (stellv. Leiter des Fachbereiches Bauen und Stadtentwicklung der Stadt Olsberg) , Hartwig Siepe und Elisabeth Barg (beide innogy).

Quelle: Stefan Lange, innogy Netze Deutschland GmbH

