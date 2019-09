Propst Dr. Reinhard Richter: Abfallbeseitigung bei Stratmann – Wo bleibt unser Müll?

„Entsorgt“ Dahin ist der Welten Glanz!

brilon-totallokal: Wo kommen eigentlich die ausgemusterten Gegenstände des Haushaltes hin? Wo bleibt unser Müll? Die Zeit, dass alles Gebrauchte schnellstens im Wald, in den Flüssen usw. „entsorgt“ wurde, sind hoffentlich längst vorbei. Überall stehen Behältnisse zur Entsorgung bereit und geübte Dienstleistungen wissen, was zu tun ist. Fast alles, was auf unseren Tischen oder in den Büros und Wohnungen stand, kann heute wiederverwendet werden. Mit der Vielfalt von neuen Maschinen nimmt der räumliche Umfang des Einzelgerätes ab.

Müll wird daher weniger und dann auch wieder nicht:

Der Konsummensch verlangt nach stets neuen Artikeln. In Brilon sorgt umfangreich die Entsorgungsfirma Stratmann, berät und hilft, geht soweit, dass selbst elektronische Geräte kostenlos abgegeben werden können, wenn diese ausgedient haben. Der Umgang mit dem Müll bleibt in unserer Verantwortung! Wieviel von unseren Abfällen wird in ferne Länder transportiert, wo sie die Menschen und die Natur vergiften? Und was ist mit dem Atommüll? So ganz kommen wir nicht aus der Verantwortung!

Und wir selbst? Wie oft werden Menschen dem Müll und Unrat zugeordnet! „Bleib sauber, Alter!“ – rufen sich manchmal Jugendliche zu.

Herzliche Grüße! Ihr Propst Reinhard Richter, Brilon.

