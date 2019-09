Oventrop spendet für AWO Kindergarten-Lummerland und Förderverein Wachkomapatienten

Der Betrag wurde vom Betriebsrat und der Geschäftsleitung der Firma zu gleichen Teilen gespendet.

brilon-totallokal: Mit einem Spendenbetrag von jeweils 1.500 € unterstützt Oventrop den AWO Kindergarten-Lummerland in Brilon und den Förderverein Wachkomapatienten Brilon-Gudenhagen. Der Betrag wurde vom Betriebsrat und der Geschäftsleitung der Firma zu gleichen Teilen gespendet.

Aufgrund eines schweren Wasserschadens musste beim AWO Kindergarten der ganze Außenbereich um das Gebäude ausgeschachtet werden. Die Spende wurde für den Wiederaufbau der Außenanlage sowie für den Einbau von zusätzlichen Hochbeeten genutzt. Damit auch die kleinsten Kinder die Nähe zur Natur bekommen wurde zusätzlich ein Kräutergarten angelegt.

Der AWO Kindergarten wurde im Januar 1997 als damals einzige Einrichtung in freier Trägerschaft in Brilon eröffnet.

Der Spendenbetrag für den Förderverein Wachkomapatienten Brilon-Gudenhagen wird für einen gemeinsamen Urlaub mit den Hausbewohnern, den Patienten und den Angehörigen genutzt.

Seit Jahren ist es eine wohltuende Tradition des Oventrop Betriebsrates und der Geschäftsleitung jährlich soziale Projekte heimischer Institutionen finanziell zu unterstützen.

Der Förderverein ist ein eigenständig handelnder Verein mit der Zielsetzung den Betroffenen eine Chance zur Genesung anhand von medizinischen Geräten, Seminaren für Angehörige, gemeinsame Unternehmungen oder Unterstützung durch Therapie und Pflege zu ermöglichen.

BU.: Scheckübergabe an die Kinder und Mitarbeiterinnen des AWO Kindergartens- Lummerland, Brilon, durch Wolfgang Geilen (Betriebsratsvorsitzender Oventrop)

und Udo Kaspari (Personalleiter Oventrop), hintere Reihe 1. u. 2. von links

Quelle: Stephanie Betten, Oventrop GmbH & Co. KG

