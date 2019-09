CDU Brilon feiert Familienfest am Forsthaus Waldsee

Winfried Dickel und Dr. Christian Dresel zu Gast

brilon-totallokal: Die Briloner Christdemokraten laden alle Interessierten herzlich zum traditionellen Familienfest am Sonntag, den 22. September ab 15.00 Uhr ein. Die gemeinsame Veranstaltung des CDU-Stadtverbandes, der Senioren-Union und der Jungen Union findet am Forsthaus Waldsee in unmittelbarer Nachbarschaft des Waldfreibades Gudenhagen statt. Unabhängig von der Wetterlage bietet die schöne Seescheune mit dem angrenzenden Garten ein besonderes Ambiente für das Familienfest.

Um 15.00 Uhr steht für die Besucher Kaffee und frisch gebackener Kuchen bereit. In den frühen Abendstunden werden zudem verschiedene Grillspezialitäten angeboten. Für das leibliche Wohl sorgt das Team des Forsthauses Waldsee. Auch die kleinen Besucher kommen natürlich voll auf ihre Kosten. Winfried Dickel, Vorsitzender des Briloner Heimatbundes, wird über aktuelle Entwicklungen und neue Projekte im Museum Haus Hövener berichten. Außerdem stellt Dr. Christian Dresel, Geschäftsführer des Unternehmens Condensator Dominit GmbH, die Arbeiten auf der ehemaligen Degussa-Fläche in Brilon-Wald vor. Die Unionsfamilie freut sich auf interessante Gespräche und gesellige Stunden mit vielen Gästen.

