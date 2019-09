Lange Nacht der Volkshochschulen

Rund 400 Volkshochschulen öffnen am Freitag, 20. September 2019, ab 18 Uhr, zur deutschlandweiten Langen Nacht ihre Türen

brilon-totallokal: Der Abend steht unter dem Motto „zusammenleben. zusammenhalten“ und bildet den Auftakt für ein vhs-Semester, das die politische Bildung in den Mittelpunkt stellt.

Auch die Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg beteiligt sich an der Langen Nacht. Neben einzelnen Kursen, die in den drei Ortschaften laufen, bildet eine Veranstaltung in Olsberg den Schwerpunkt. Ab 18 Uhr heißt das Team der vhs Sie in der Linie 73, Kultur- und Eventbahnhof, in Bigge willkommen. Es erwartet Sie ein bunter Abend mit vielfältigen Programmpunkten, umrahmt von viel Musik und Gelegenheit zum Austausch.

Dazu erwarten wir prominente Gäste wie die Autorin Lea Rieck. Sie wird ihr aktuelles Buch “Sag dem Abenteuer, ich komme – Wie ich mit dem Motorrad die Welt umrundete und was ich von ihr lernte” vorstellen.

Des Weiteren können Sie sich auf musikalische Darbietungen freuen: das Duo “Rough Diamond”, bestehend aus Gitarrist und VHS-Kursleiter Dirk Mündelein sowie dem Bassisten Gero Gellert, wird den Abend über mit viel Witz, Tiefe, Virtuosität und Leichtigkeit musizieren.

Den Abschluss bildet das Sei von “One Tape”. Ben, Fabi, Hannes und Mathis präsentieren frischen Alternative Rock mit deutschen Texten. „Im Laufe des Abends sind zudem einige Überraschungen rund um unser VHS-Programm geplant“, verrät Michael Klaucke, Leiter der VHS BMO.

23 Organisationen, darunter Parteien, Stiftungen, Verbände und öffentlich-rechtliche Sender unterstützen die Lange Nacht auf Bundesebene als Kooperationspartner. Es ist die größte Publikumsaktion in der Geschichte der Volkshochschulen.

