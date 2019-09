Der Musikverein Bruchhausen feiert 100-jähriges Bestehen

In diesem Jahr wird der 1919 gegründete Musikverein Bruchhausen an den Steinen 100 Jahre alt

brilon-totallokal: Anlässlich dessen veranstaltet der Musikverein am 21. September ein großes Jubiläumskonzert. Vor dem großen Konzert findet eine Messe um 17:00 Uhr in der St. Cyriakus Kirche Bruchhausen statt. Anschließend geht es mit einem großen Festzug in die Bruchhauser Schützenhalle, wo das Konzert ab 20 Uhr stattfindet. Bei dem Konzert werden die besten Stücke der vergangenen Jahre aufgeführt. Neben einigen Klassikern wie der Marsch „Die Sonne geht auf“ können Sie sich auch auf Filmmusik wie „The Lion King“ oder aktuelle Hit’s wie „Coldplay on Stage“ freuen.

Neben dem Musikverein, unter der Leitung von Miriam Weller und Volker Hammer, und dem Jugendblasorchester Bruchhausen, Leitung: Volker Hammer, tritt auch das ehemalige Brass-Ensemble unter der Leitung von Karl-Heinz Roloffs auf. Zudem können Sie sich bei Kaltgetränken und köstlichen Speisen über weitere Überraschungen freuen. Nach dem Konzert lädt das Salonorchester ein, das Tanzbein zu schwingen und mit allen Musikern schöne Stunden zu verbringen. Der Musikverein Bruchhausen freut sich auf Ihr Kommen!

Foto: Dina-Marie Hanxleden / Quelle: Text: Hannah Franke

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon