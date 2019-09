Aktionstag des Ski-Club Willingen

brilon-totallokal: Spiel, Spaß und Bewegung – das steht beim Training der Jüngsten des Ski-Club Willingen im Vordergrund. Und das Konzept geht auf, denn beim Aktionstag am Freitag auf der Kartbahn in Willingen waren über 30 Kinder vertreten, die auf Inlinern ihre Runde drehten. „Ab fünf Jahren kann man Mitmachen“, sagt Martina Stede, die zum Trainerteam um Michael Schulenberg, Steffi Emde und Monica Gertsengarbe-Lazarut gehört, die sich jeden Freitag um den Nachwuchs kümmern – ganz egal ob beim Turnen, Orientierungslauf oder Paddeln. Der Trainingsplan wird möglichst bunt gestaltet, damit für Jeden etwas dabei ist. „Wir versuchen die Kinder zu begeistern – und umso abwechslungsreicher das Programm ist, desto besser“, so Martina Stede.

Dabei kommt es natürlich auch darauf an, die Jüngsten nicht zu überfordern und die Ältesten (bis zehn Jahre) nicht zu unterfordern. Was am Freitag noch richtig gut ankam beim Nachwuchs: Der anschließende Besuch der Sommerrodelbahn und das gemeinsame Pommesessen im Einkehrschwung. Dafür auch vielen Dank an Achim Meyer für die Möglichkeit, auf der Kartbahn Inliner zu fahren und an die Familie Rummel, die das kostenlose Rodeln ermöglichte. Wer ebenfalls Interesse hat, kann freitags ab 15 Uhr zum Schnuppertraining kommen. Außerdem wird für Kinder ab der ersten Klasse auch montags Training angeboten. Info: Michael Schulenberg, Handy: 01638853722.

Quelle: Markus Hensel, Jugendsportwart