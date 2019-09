Kneipp und Hildegard von Bingen kontra moderne Diäten

brilon-totallokal: Olsberg.Im Rahmen der Vortragsreihe „Gesunde Ernährung“ bietet der Kneipp-Verein Brilon-Olsberg in Kooperation mit der Ernährungsberaterin Christiane Rummel am Dienstag, den 1. Oktober um 19 Uhr eine Vorstellung der Gesundheitsempfehlungen der hl. Hildegard von Bingen und des Sebastian Kneipp an. Der Vortrag findet im Seminarraum im Aqua Olsberg, Zur Sauerlandtherme 1statt.

„Deine Nahrung sei dein Heilmittel“ (Hippokrates) lautet die uralte Empfehlung für gesundes Essen. Wie leben wir das in der heutigen Zeit? Statt natürliche Lebensmittel verzehren wir Fertigprodukte (Chemiecocktails), nur weil´s schnell gehen soll. Wie sehr unsere Gesundheit darunter leidet, sehen wir an den massenhaft auftretenden Zivilisationskrankheiten. Um die zu lindern, gibt es zahllose Diäten, die sich teilweise widersprechen. Mal sollen wir keine Fette, mal keine Kohlehydrate essen. Wie genussvoll gesundes Essen sein kann, haben uns Hildegard von Bingen und Pfarrer Kneipp gezeigt. Referentin Christiane Rummel zeigt Ihnen an diesem Abend wie einfach gesunde Ernährung sein kann.

Neben der Ernährung spielt der Lebensstil, die Lebensordnung eine wichtige Rolle. Um das rechte Maß in allen Dingen zu erhalten und wieder herzustellen, eigenen sich die Ausleitungsverfahren der Hildegard Therapien. Dazu gehören unter anderem Heilfasten, Wasseranwendungen und Sauna. Fastenkurse nach Hildegard von Bingen starten am 25.10.2019 im Aqua Olsberg. Infos und Anmeldungen unter www.christianerummel.deoder 02991 908323. Der Eintritt zum Vortrag beträgt 3,00 Euro.