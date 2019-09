Musikalisch-Literarischer Abend mit Ritter & Ritter in der „Linie 73“

brilon-totallokal: Was passiert, wenn sich die künstlerischen Lebenswege zweier Menschen treffen, können die Besucher an diesem Samstagabend in der “Linie 73“ erleben.

Die beiden Geschwister präsentieren ein musikalisch-literarisches Programm der Extraklasse: voller Poesie und überraschender Wortspiele, kombiniert mit feiner Gitarrenmusik und Liedern zu und für alle Lebenslagen.

Ritter & Ritter beschreiben mit feiner und spitzer Feder in Gedichten, Texten und Liedern die alltäglichen Abgründe. Mitreißender Gitarrenmusik von Florian Ritter folgt gekonnte Wortakrobatik seiner Schwester, der Briloner Schauspielerin Beate Ritter.

Seit 2 Jahren treten Ritter & Ritter mit ihrem Programm “Was uns gerade so einfällt” auf Kleinkunstbühnen und zu privaten wie gesellschaftlichen Anlässen auf.

Mit in Szenen gefassten Texten, Liedern, Gedichten und Gitarre begeistern sie ihr Publikum. Sie erklären in Wort und Ton die Magie der Zeit, das fehlende Intelligenz und bedingungslose Liebe kein Widerspruch sind und es immer wieder gelingen kann, sich grundlos zu freuen.

Eine ungewöhnliche, hintersinnige, humorvoll unterhaltsame Analyse menschlicher Abgründe. Plastisch und drastisch vorgeführt. Ein akustischer Leckerbissen!

Noch Fragen? Kein Problem – Kommen Sie in die Linie 73 – R&R fällt bestimmt noch etwas ein!

Karten im Vorverkauf gibt es in der Buchhandlung Käpt`n Book in Olsberg.