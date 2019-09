Berufsstart bei Oventrop

brilon-totallokal: Zum neuen Ausbildungsjahr 2019/2020 starteten 17 Schulabsolventen ins Berufsleben bei Oventrop.

Die Ausbildung von jungen Nachwuchskräften hat für das Unternehmen einen ganz besonderen Stellenwert. Als einer der großen Ausbilder in der Region verbindet Oventrop das Arbeitsumfeld eines traditionellen Familienbetriebes mit den spannenden Herausforderungen eines international tätigen Unternehmens. Während ihrer abwechslungsreichen Ausbildung in einem kaufmännischen oder gewerblich/technischen Beruf durchlaufen die neuen Mitarbeiter verschiedene Abteilungen des Unternehmens an den Standorten Olsberg und Brilon. Für alle Fragen der Ausbildung stehen Ausbilder und Fachleute in den Werkstätten und Fachabteilungen zur Verfügung. Oventrop engagiert sich ebenso stark bei der Ausbildung in dualen und kooperativen Studiengängen verschiedener Fachrichtungen.

Aktuell beschäftigt Oventrop ca. 1.000 Mitarbeiter, darunter

64 Auszubildende. Diese Quote verdeutlicht die Bedeutung der Nachwuchsförderung für das Unternehmen.