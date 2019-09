Michaelis Kirmes Brilon 2019

brilon-totallokal: Sehr geehrte Brilonerinnen und Briloner, verehrte Gäste aus nah und fern!

Mit dem traditionellen Fassanstich am Freitagnachmittag um 16:00 Uhr unter dem Rathausbogen wird wieder einmal die nunmehr 65. Michaeliskirmes eröffnet, die größte und älteste Innenstadtkirmes des Hochsauerlandes. Vier Tage lang wird vom 27. – 30. September 2019 reges Treiben unsere schöne Innenstadt beherrschen.

Erleben Sie den atemberaubenden Geruch von Paradiesäpfeln, die leckeren gebrannten Mandeln und Lebkuchenherzen sowie andere Köstlichkeiten und fliehen Sie einen Moment lang aus dem teilweise viel zu hastigen Alltag. Schalten Sie mal wieder ab und lassen die verschiedenen Eindrücke, die unsere Michaeliskirmes bietet, auf sich wirken.

Fahren Sie doch mal wieder gemeinsam mit Ihrer Familie eine gemütliche Runde im Riesenrad auf dem Marktplatz und lassen den Blick über das schöne Brilon schweifen. Erfreuen Sie sich an den Menschenscharen rund um die bunten Verkaufsstände und den vielen bunten Lichtern. Vergnügen Sie sich an den vielen Reizen und Nuancen, die unsere Michaeliskirmes Jahr für Jahr bietet. Auch Sie werden bestimmt in den Bann, den unsere Kirmes krönt, hineingezogen.

Den Besuch des Krammarktes am Sonntag und Montag im Bereich Schulstraße, Kirchenstraße und Derkere Mauer sollten Sie nicht verpassen. Bei rund 250 Verkaufsständen wird mit Sicherheit auch für Sie das ein oder andere Schnäppchen zu finden sein.

Zur Eröffnung der Kirmes wird auch in diesem Jahr wieder das Höhenfeuerwerk am Freitagabend den Himmel über Brilon in ein facettenreiches Lichtermeer verwandeln.

Einen besonderen Dank möchten wir den Anliegern aussprechen, die durch die nicht vermeidlichen Lärm- und Verkehrsbelästigungen belastet sind. Außerdem gilt ein Dank den vielen Organisatoren und Helfern, den Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung, Schaustellern und allen anderen Beteiligten, die zum Gelingen dieses schönen Festes beitragen.

Genießen Sie ein paar schöne Stunden mit Familie und Freunden. Wir versprechen Ihnen: die Michaeliskirmes in Brilon ist einen Besuch wert und die ganze Familie wird auf ihre Kosten kommen! Treffen Sie alte Bekannte, Freunde und Nachbarn in einem der Partyzelte oder an einem der vielen Getränkestände wieder. Schließlich soll man ja bekanntlich die Feste feiern, wie sie fallen.

Die Briloner Michaeliskirmes schafft es jedes Jahr wieder, die Traditionen zu bewahren und diese doch mit Moderne zu vermischen. Zögern Sie nicht und lassen Sie es sich beweisen!

Kommen Sie vorbei und erleben Sie:

· die größte und älteste Innenstadt Kirmes im HSK!

· ein Höhenfeuerwerk am Kirmesfreitag!

· einen verkaufsoffenen Sonntag mit vielseitigem Angebot!