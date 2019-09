Auf zu den Klimaschutz-Demonstrationen von Fridays For Future im Hochsauerland

Die GRÜNEN im HSK rufen am Freitag, den 20. September zu Klimaschutz-Demonstrationen auf

brilon-totallokal: Im HSK finden sie in Brilon ab 13.00 Uhr auf dem Marktplatz und in Lennestadt-Altenhundem ab 13.30 Uhr vom Busbahnhof aus statt.

„Es geht um die Zukunft aller Generationen. Deshalb hoffen wir, dass viele Menschen an den Demonstrationen von Fridays For Future teilnehmen“, sagt Susanne Ulmke, Sprecherin des Kreisverbandes Hochsauerland von BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN.

Die GRÜNEN in Stadt, Land und Bund pochen seit langem auf die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens und begrüßen, dass die Klimaaktivist*innen von Fridays For Future nicht nur die Aufmerksamkeit für den Klimaschutz erhöhen, sondern auch der Bundesregierung Druck machen, endlich zu handeln. Der 20. September sei gut gewählt, denn es tage nicht nur das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung, sondern in New York starte demnächst einer der wichtigsten UN-Klimagipfel des Jahres.

„Längst spüren wir die Auswirkungen der Klimakrise auch im Hochsauerland. Ob in Gärten, in den Wäldern, an Flüssen; die Hitzesommer sprechen Bände und werden zunehmend zu einer Belastung für Menschen, Tiere und Pflanzen. Wir fordern endlich echte und konkrete Maßnahmen“, sagt Stefan Schütte, Sprecher des Kreisverbandes Hochsauerland von BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN.

Eine größere Kundgebung ist in Dortmund. Dort startet die Demonstration um 12.00 Uhr auf dem Friedensplatz. Die GRÜNEN empfehlen folgende Zug- und Busverbindungen:

Ab Bahnhof Arnsberg, 10.34 Uhr, Gleis 2

Ab Bahnhof Meschede, 10.17 Uhr, Gleis 2

Ab Bahnhof Brilon-Stadt, 9.39 Uhr, Gleis 2

Ab Bahnhof Marsberg, 8.59 Uhr, Gleis 2

Ab Hebbel-Schmallenberg, 9.01 Uhr, Bus S90.

Ab Bahnhof Winterberg, 8,44 Uhr, Bus S40.

