VHS-Tagesfahrt nach Duisburg: Erfolgsgeschichte von Stahl und Bier

Die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg bietet am Freitag, den 8. November, eine Tagesfahrt nach Duisburg an

brilon-totallokal: Dort erleben die Teilnehmenden im Stahlwerk Hüttenwerke Krupp Mannesmann die faszinierende Welt der Stahlproduktion hautnah und sehen zu, wie Eisen zu massivem Stahl verwandelt wird. Bei Krupp Mannesmann können im Jahr fünf Millionen Tonnen Rohstahl produziert werden. Dies entspricht 12% der in Deutschland hergestellten Menge an Rohstahl und macht HKM zum zweitgrößten integrierten Hüttenwerk des Landes.

Anschließend geht die Reise weiter zum Rohstoff Wasser: Es folgt ein Besuch der 1858 von Theodor König gegründeten “König-Brauerei” im Duisburger Norden, wo täglich ca. 1,3 Millionen Flaschen abgefüllt werden und ihren Weg in die ganze Welt antreten. Hier werden im Rahmen einer Besichtigungstour interessante Einblicke in die Kunst des Bierbrauens nach Pilsener Art gegeben. Weiterhin lernen die Teilnehmenden Interessantes über die Verwandlung von Hopfen und Malz sowie den Weg des Wassers von der Quelle in die Flasche. Im Anschluss erfolgt eine kleine Stärkung im Theodor-König-Keller.

Interessierte Teilnehmende müssen mindestens 16 Jahre alt und gut zu Fuß sein, da die Veranstaltungsorte nicht barrierefrei zugänglich sind.

Die Tagesfahrt findet am Freitag, den 8. November, statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon