Neue VHS-Kurse in Olsberg

Acryl-Malerei intensiv lernen

brilon-totallokal: Lernen Sie in diesem Intensivkurs in einer kleinen Gruppe und privaten Atmosphäre die Acryl-Malerei kennen und fertigen Sie unter professioneller Leitung, Schritt für Schritt, Ihre eigenen Wunschbilder an. Gerne können Sie Malmaterialien mitbringen. Alle Utensilien sind aber auch gegen einen Kostenbeitrag bei der Dozentin zu erhalten. Der Kurs findet am 1. sowie 8. Oktober jeweils von 18:00 bis 20:15 Uhr in Bestwig-Nuttlar im Atelier Guhlow statt.

Ashtanga-Yoga-Workshop: “Füße – Das Fundament”

Unsere Füße sind unser Fundament. Unsere gesamte Körperhaltung wird durch unsere Füße beeinflusst, durch die Art wie wir gehen und stehen, wie unser Körper durch unsere Füße Kontakt zum Boden bekommt. In diesem Workshop bekommen Sie erste Einblicke in Ashtanga-Yoga nach der Basic-Sequenz für Einsteiger. Diese eher sportlich ausgerichtete Yoga-Richtung bietet einige interessante Positionen, die bei regelmäßiger Übung sehr vorteilhaft für Ihr Fundament sein können. Der Workshop ist für Yogainteressierte und Anfänger geeignet (keinerlei Vorerfahrungen notwendig), insbesondere für Menschen mit Fußbeschwerden (z. B. Halux Valgus oder Knick-Spreiz-Senkfuß) sowie alle, die mehr über ihre Füße erfahren möchten. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 5. Oktober 2019, von 9:30 bis 12:30 Uhr im AquaOlsberg statt.

Italienisch Konversation B1

In diesem Konversationskurs unterhalten sich die Teilnehmenden über die verschiedensten Themen. Hierdurch werden die Grammatik wiederholt und der Wortschatz vertieft. Der Kurs richtet sich an Teilnehmende mit Vorkenntnissen auf einem B1-Sprachniveau und findet ab dem 7. Oktober immer montags jeweils von 9:30 bis 11:00 Uhr in der Bildungswerkstatt in Olsberg-Bigge statt.

Anmeldungen zu allen Kursen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

