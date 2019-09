Bundesschützenfest in Medebach krönt die Schützenfestsaison

Mit dem zurückliegenden Bundesschützenfest in Medebach fand die diesjährige Schützenfestsaison einen würdigen Abschluss

brilon-totallokal: So zog Bundesoberst Martin Tillmann ein überaus positives Fazit des dreitägigen Großevents.: „Unser Dank gilt der St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1486 Medebach e. V.. Sie hat den Mut aufgebracht die Verantwortung zu übernehmen und in unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit die Planung und Durchführung des 24. Bundesschützenfestes ausgeführt. Die Organisation war hervorragend, der Festablauf verlief reibungslos.“

Zum Abschluss zogen gut 12.000 Schützen und Musiker am Sonntag durch die festlich geschmückte Hansestadt. Dazu säumten zahlreiche Zuschauer die Straßenränder und jubelten den neuen Bundesmajestäten zu.

In einem spannenden Vogelschießen setzte sich Daniela Kotewitsch als einzige Frau gegen 140 Mittbewerber durch. Sie scheibt als erste Bundesschützenkönigin des Sauerländer Schützenbund Geschichte. An ihrer Seite steht als Bundesschützenkönig ihr Mann Matthias Kotewitsch. Neues Bundesjungschützenkönigspaar wurden Steffen Mangels und Lara Kotewitsch. Auch hier ein Novum, denn beide Königspaare stammen von der Schützenbruderschaft St. Hubertus Wamel.

Lobend hob Bundesgeschäftsführer Wolfram Schmitz dabei die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Medebach und der Verwaltung des Hochsauerlandkreises hervor.

In drei Jahren kann Jubiläum gefeiert werden. Dann wird vom 16.09.-18.09.2022 das 25. Bundesschützenfest des Sauerländer Schützenfest in Wenden, ausgerichtet vom St. Elisabeth Schützenverein Schönau-Altenwenden, gefeiert.

Foto: Fotograf Theo Kulke – Ehrungen im Rahmen des Bundesschützenfestes

BU.v.l.: Bundesoberst Martin Tillmann, Hauptmann der Schützenbruderschaft Medebach Thomas van Dyck, NRW Ministerpräsident Armin Laschet, Bundesschützenkönigin Daniela Kotewitsch, Bürgermeister der Stadt Medebach Thomas Grosche, Bundesjungschützenkönig Steffen Mangels, Landrat des HSK Dr. Karl Schneider

Quelle: Wolfram Schmitz, Sauerländer Schützenbund e.V.

