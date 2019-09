Dirk Wiese zum fünften Mal auf landwirtschaftlicher Tour

Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete, Dirk Wiese, startet am 2. Oktober 2019 zu seiner fünften landwirtschaftlichen Tour im Hochsauerland

brilon-totallokal: In diesem Jahr besucht Wiese einen Milchbetrieb in Meschede-Bonacker und eine Biogasanlage in Schmallenberg Ebbinghof. Abgeschlossen wird die Tour bei einem Forstbetrieb in Schmallenberg-Oberkirchen, um dort die Erfahrungen mit der Anzucht von klima- und schädlingsresistenten Baumarten kennenzulernen.

„Auf die Begegnungen und Gespräche mit den Land- und Forstwirten im Hochsauerland freue ich mich, denn für meine Arbeit im Deutschen Bundestag und besonders als Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Wald- und Forstwirtschaft waren sie immer wieder wichtig und hilfreich und ich bin mir sicher, dass sie es auch dieses Mal wieder sein werden,“ betont Wiese.

Quelle: Irmgard Sander, Wahlkreissekretärin

