Diesjähriges Sommerfest der Bürgerhilfe Brilon e.V.

brilon-totallokal: Am 19.09.19 trafen sich 25 Helferinnen und Helfer der Bürgerhilfe Brilon e.V. zum alljährlichen Sommerfest in der Hiebammen Hütte. Wie schon in früheren Jahren wurde lebhaft diskutiert und die Erfahrungen aus den Hilfeeinsätzen des zurückliegenden Jahres wurden ausgetauscht.

Die Bilanz des noch laufenden Jahres erreicht wieder annähernd das Vorjahresniveau von ca. 100 Hilfestunden pro Kalendermonat.

Quelle: Udo Adamini, Schriftführer

