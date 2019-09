52 Teilnehmer beim Hotel am Kurpark-Golfturnier in Brilon

Sieger machen Picknick-Tour im Oldtimer Borgward Baujahr 1959

brilon-totallokal: Auf Einladung von Dieter Gronau, Golfclub Brilon, sponserte das Hotel am Kurpark, vertreten durch die Hoteldirektorin Angelika Winter, ein Turnier, von dem nicht nur die Sieger am Hauptgewinn des Tages profitierten, sondern auch zwei letztplatzierte Spieler des Turniers. Bei schönstem Wetter und vor traumhafter Kulisse zeigten alle 52 hochmotivierten Golfer ihr Können. Acht Sieger werden mit einem Oldtimer Borward, Baujahr 1959, eine 2 ½ stündige Picknickfahrt an den Diemelsee machen und mit leckeren Kleinigkeiten aus der Hotelküche verwöhnt.

Gespielt wurden 18 Loch und 9 Loch. Bruttosieger wurden Christiane Bludau und Jörg Albers. Bei der 18-Lochrunde gewannen in Klasse A Martin Fritsch vor Jörg Albers und Herwarth Jänsch, in der Klasse B Burkhard Lenze mit 54 Nettopunkten Tagesbester vor Dominik Wiegelmann und Bernhard Rentmeister. In der 9-Loch-Runde gewannen in der Klasse A Dieter Gödde vor Klaus Braun und Dieter Gronau. Und in Klasse B Mario Jakob vor Elke Menke und Gisela Gronau. Den Sonderpreis Neares t to he pin Damen gewann Christel Körner und bei den Herren Jörg Stremme. Den longest drive eroberten sich bei den Damen Barbara Schütte und bei den Herren Jörg Stremme.

Neben dem Hauptpreis „Borgwardtour“ wurden Gutscheine für Frühstück, Mittag- und Abendessen für 2 Personen vom Hotel am Kurpark zur Verfügung gestellt.

Der Golfclub Brilon und das Hotel am Kurpark haben eine Partnerschaft vereinbart, in der die Gäste des Golfclubs aus Deutschland und dem benachbarten Ausland auf Übernachtungen im Hotel am Kurpark hingewiesen und umgekehrt die Hotelgäste auf den 5 Gehminuten entfernten Golfplatz aufmerksam gemacht werden. Eine win-win-Situation für beide Seiten.

BU.: Abendessen und Siegerehrung im festlichen Rahmen im Clubhaus des Golfclub´s

Quelle: Friederike Driller

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon