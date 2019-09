Laienspielgruppe Stotter und Co aus Madfeld

Terminveröffentlichung

brilon-totallokal: Ruhig und friedlich ist das Leben in der WG der offenen Wohngruppe in der Psychiatrie. Jeder kann gemäß seinen “Vorlieben” leben…bis ja, bis diese schöne Welt arg durchgeschüttelt wird durch einige Besuche, die man lieber gar nicht bekommen hätte. Agnes, als sexsüchtig in der Psychiatrie gelandet, wird von ihrer Mutter, eine angesehene Hotelbesitzerin heimgesucht. Nun steht schon die ganze WG auf dem Kopf, da sie gar nichts von den Problemen ihrer Tochter weiß und sich nun wundert, wo sie gelandet ist. Alle Bewohner nehmen sich vor wie ganz normale Menschen zu erscheinen, aber mit den weiteren Besuchern und der daraus entstehenden Verwirrung, wird der beste Vorsatz scheitern. Aber eines klappt hervorragend: Der Zusammenhalt in der kleinen Gemeinschaft! Wie es schließlich endet und ob am Ende alles gut wird, können Theaterliebhaber auf der Bühne in Madfelds Schützenhalle sehen.

In diesem Jahr gibt es wieder vier Vorstellungen:

Am Samstag, 26.10.2019 um 20.00 Uhr, am Sonntag, 27.10.2019 um 17.00 Uhr, am Samstag, 02.11.2019 um 20.00 Uhr und am Sonntag, 03.11.2019 um 17.00 Uhr. Der Vorverkauf für die Eintrittskarten mit Platzreservierung beginnt am 08.10.2019 ab 7:30 Uhr im Frischmarkt Madfeld. Der Eintritt kostet 7,50€ im Vorverkauf und an der Abendkasse. Die Akteure der Laienspielgruppe Stotter & Co. freuen sich schon sehr auf ihr Publikum.

Bild: privat // Stotter und Co mit altem und neuem Vorstand

Quelle: Svenja Meschede, Stotter und Co Madfeld

