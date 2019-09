CDU-Kreistagsfraktion zu Gast bei Patrick Sensburg

“Ich freue mich, dass es in diesem Jahr mit dem Besuch der Kreistagsfraktion in Berlin geklappt hat”

brilon-totallokal: Auf Einladung von Patrick Sensburg besuchte die CDU-Fraktion im Kreistag des Hochsauerlandkreises in der vergangenen Woche Berlin im Rahmen einer politischen Bildungsreise. Der erste Tag stand dabei ganz im Zeichen der brandenburgischen Hauptstadt Potsdam. Nach einem Rundgang durch die Altstadt stand ein Besuch des brandenburgischen Landtags auf dem Programm. Auf Vermittlung von Patrick Sensburg kam es im Anschluss noch zu einem Austausch mit Barbara Richstein MdL, die über den aktuellen Stand der Regierungsbildung in Brandenburg berichtete.

Der zweite Tag begann mit einem Besuch des Bundesnachrichtendienstes. Im Anschluss stand ein Informationsgespräch in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalens beim Bund an, bevor dann am Nachmittag CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak Patrick Sensburg und seine Gäste zu einem Austausch in der CDU-Bundesgeschäftsstelle empfing. “Ich freue mich, dass es in diesem Jahr endlich mit dem Besuch der Kreistagsfraktion in Berlin geklappt hat. Wir haben gemeinsam ein paar interessante Tage verbracht und viele gute Gespräche geführt”, so Sensburg zum Abschluss der Fahrt.

Quelle: Stephan Vormann

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon