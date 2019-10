Familienzentrum Olsberg feiert 25-Jähriges

Tag der offenen Tür mit Familien und Kooperationspartnern

brilon-totallokal: Olsberg. Sein 25-jähriges Bestehen feiert das Familienzentrum Olsberg Mitte Oktober. Am Freitag, 11. Oktober, ab 12 Uhr sind darum alle interessierten Eltern, ehemalige Familien und Kooperationspartner zum Tag der offenen Tür herzlich eingeladen.

Am 15. Oktober1994 eröffnete die Stadt Olsberg einen weiteren Kindergarten unter städtischer Trägerschaft in Olsberg. Im Laufe der Jahre wuchs die Einrichtung auf drei Gruppen an. Zurzeit werden 56 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren betreut.

Seit 2007 ist der Kindergarten ein Familienzentrum, zunächst als eine von 250 Piloteinrichtungen von der Landesregierung NRW ausgewählt. Viele Aktionen und Angebote plante und plant das Team mit zahlreichen Kooperationspartnern, die eng mit dem Familienzentrum zusammenarbeiten. Wichtig ist die Kooperation mit Familienberatungsstellen, Bildungsstätten und Verbänden im Netzwerk. Das Familienzentrum will Lotse sein und als solcher Ratsuchenden Angebote zugänglich machen und Hilfe vermitteln. Durch die gute Vernetzung der einzelnen Institutionen mit dem Familienzentrum wird schnelle Unterstützung vor Ort ermöglicht.

Quelle: Angelika Beuter, Hochsauerlandwasser GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon