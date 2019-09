Die neue Heimat durch Geo-Caching erkunden

20 Kinder und Erwachsene mit Fluchthintergrund waren mit dem KSB HSK in den Wäldern unterwegs

brilon-totallokal: Hochsauerland. Als großes Wiedersehen der Teilnehmer des im Sommer stattgefundenen Sprach- und Bewegungscamps geplant, trafen sich etwa 20 Kinder und deren Eltern in Sundern am Sorpesee. „Beim Sprach- und Bewegungscamp ging es uns vor allem darum, Kinder mit Sprachförderbedarf zu erreichen und sportlich Deutsch mit ihnen zu lernen. Bei dem Nachtreffen sollten daraufhin vor allem der Kontakt zu den Eltern hergestellt werden, um auch ihnen die Chance zu geben ihre Sprache durch Bewegung zu verbessern“, so Franziska Geise, Fachkraft für Integration durch Sport beim KSB HSK. Unter fachkundiger Anleitung ging es mit GPS-Geräten zur modernen Schnitzeljagd in den Wald.

So wurde die neue Heimat auf spannende Weise von Eltern und Kindern erkundet und eine der vielen Bewegungsmöglichkeiten in der Natur erlebt. Am Ende teilten sich die Teilnehmer mitgebrachte Speisen aus verschiedenen Kulturen und konnten durch die gemeinsame deutsche Sprache zahlreiche neue Kontakte knüpfen. Dieses interkulturelle Projekt wäre ohne die finanzielle Unterstützung des Lions-Club Arnsberg-Sundern nicht möglich gewesen. Den symbolischen Scheck überreichte der Vize-Präsident Bernd Iben.

