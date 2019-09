CDU-Stadtverbandsvorstand Olsberg nominiert einstimmig

Wolfgang Fischer für die Bürgermeisterwahl 2020

brilon-totallokal: In der gestrigen Sitzung des CDU-Stadtverbandsvorstandes wurde der amtierende Bürgermeister der Stadt Olsberg, Wolfgang Fischer, als Bürgermeisterkandidat für die Kommunalwahl am 13. September 2020 einstimmig nominiert.

Seit nun fast 10 Jahren ist Wolfgang Fischer im Amt und hat in dieser Zeit eine hervorragende Arbeit für die Stadt Olsberg geleistet. Dem Wahlkampfmotto aus dem Jahr 2014 „Olsberg – weiter in guten Händen“ ist er mehr als gerecht geworden, so die Olsberger Christdemokraten in einer Pressemitteilung.

Dazu die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Hiltrud Schmidt: „Die Einbeziehung der Bürgerschaft in politische Entscheidungen war ihm immer wichtig und seine Tür stand und steht stets offen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Olsberg. Besonders die ehrenamtliche Arbeit liegt dem Bürgermeister am Herzen“.

Auch die Entwicklung der Stadt Olsberg mit all seinen Ortsteilen in den letzten Jahren kann sich sehen lassen.

Viele Maßnahmen aus der LEADER-Förderung und erste Umsetzungen des IKEK-Prozesses haben Gestalt angenommen bzw. sind auf einem guten Weg. Gerade hiervon haben die Dörfer in den letzten Jahren profitieren können. Der Umbau des Ortskerns von Olsberg befindet sich auf der Ziellinie und die meisten Maßnahmen des Kneipp-Erlebnis-Parks sind fertiggestellt. Seit Dezember 2016 kann sich Olsberg zudem Kneipp-Heilbad nennen. Für die Digitalisierung der Schulen sind die ersten Aufträge erteilt und auch die Breitbandanbindung der Kernstadt, aller Ortsteile und der Gewerbegebiete geht gut voran.

Als Mann mit realistischen Visionen und trotzdem der Tradition verbunden, bringt er gemeinsam mit der CDU-Fraktion die Stadt Olsberg weiter nach vorne. Der CDU Stadtverbandsvorstand verfolgt mit dem einstimmigen Votum das Ziel, dass die gute Arbeit der vergangenen Jahre fortgesetzt werden kann.

Bürgermeister Fischer verfügt über eine mehr als 35 jährige Erfahrung in der Kommunalpolitik sowie 30-jährige Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung. Er ist mit den Verantwortlichen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene bestens vernetzt.

Außerdem wirkt Bürgermeister Fischer auf überregionaler Ebene in den verschiedensten Gremien mit, so u.a. in zwei Ausschüssen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dies sind der Europaausschuss und der Ausschuss für Wirtschaft, Touristik und Verkehr.

Wolfgang Fischer, von Hause aus Diplom Bauingenieur, wird sich nun zunächst dem Mitgliedervotum des CDU-Stadtverbandes Olsberg in einer Aufstellungsversammlung Angang des nächsten Jahres stellen.

BU: Fraktionsvorsitzender Burkhard Stehling, Bürgermeister Wolfgang Fischer, Stadtverbandsvorsitzende Hiltrud Schmidt und Landtagsabgeordneter Matthias Kerkhoff

Quelle:Hiltrud Schmidt

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon