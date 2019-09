Neuer E-Smart ergänzt Fuhrpark der Stadtwerke Brilon

Stadtwerke Brilon setzen auf eine emissionsfreie und umweltfreundliche Fortbewegung

brilon-totallokal: Die Stadtwerke Brilon treiben den Ausbau der Elektromobilität in der Region stetig voran und setzen daher auch im betriebseigenen Fuhrpark immer stärker auf eine emissionsfreie und umweltfreundliche Fortbewegung in Form elektrisch betriebener Fahrzeug-Typen.

So wurde die Fahrzeugflotte der Stadtwerke bereits in 2016 um einen schadstofffreien Elektro-Smart erweitert. Das dazugehörige Nachfolge-Modell „smart EQ fortwo“ konnte Stadtwerke-Geschäftsführer Axel Reuber jetzt offiziell von Witteler Automobile Verkaufsberater Rolf Brom in Empfang nehmen. Mit dem neuen Elektro-Smart verfügen die Stadtwerke Brilon über ein leistungsstarkes und effizientes E-Fahrzeug, welches schwerpunktmäßig für Fahrten im Stadtgebiet Brilon und Umland eingesetzt werden kann.

Neben dem neuen E-Smart wird der betriebseigene Fuhrpark der Stadtwerke Brilon in nächster Zeit sukzessiv um weitere elektrisch betriebene E-Fahrzeuge ergänzt.

Zusätzlich bieten die Stadtwerke Brilon mit der „Briloner-Ladebox“ eine leistungsstarke Ladestation für den privaten Gebrauch an und bauen parallel dazu auch die regionale Verfügbarkeit öffentlich-zugänglicher Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet Brilon weiter aus, so dass E-Fahrzeug Besitzern bis zum Ende des Jahres insgesamt 8 Ladepunkte an zentralen Standorten zum Aufladen ihres Elektroautos zur Verfügung stehen werden.

Ausführliche Beratung zur „Briloner-Ladebox“ und den dazugehörigen Förderprogrammen sowie Informationen rund um das Thema E-Mobilität erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 02961/9886-251, per E-Mail unter S.Vollmer@brilon.de oder im Internet unter www.stadtwerke-brilon.de/elektromobilitaet/.

Quelle: Steffen Vollmer

