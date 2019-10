Preis zur Würdigung von Werken, die deutlich machen, wofür die EU heute und in Zukunft steht

Peter Liese: Engagement junger Menschen unverzichtbar, denn Politiker können Europa nicht alleine bauen.

brilon-totallokal: Die Europäische Kommission hat den diesjährigen Wettbewerb um den „Altiero-Spinelli-Preis für Öffentlichkeitsarbeit“ ausgeschrieben. Damit werden seit 2017 Initiativen ausgezeichnet, die das Wissen über die Europäische Union verbessern. In diesem Jahr steht insbesondere das Engagement junger Menschen im Fokus. Für erfolgreiche Projekte winkt ein Preisgeld von 25.000 Euro.

Bewerben können sich innovative Bildungsprogramme, Informations- und Kommunikationskampagnen über die EU, Kooperationsprojekte zur Förderung der Beteiligung junger Menschen am demokratischen Prozess sowie Aktivitäten, die es jungen Menschen ermöglichen, die Vorteile der EU zu nutzen.

Der Altiero-Spinelli-Preis für Öffentlichkeitsarbeit wird in diesem Jahr an bis zu sechzehn Projekte vergeben. Sie erhalten ein Preisgeld von jeweils 25.000 Euro.

An dem Wettbewerb können EU-Bürger und Nichtregierungsorganisationen mit Sitz in der EU teilnehmen. Die Bewerbungsfrist endet am 29. Oktober 2019 um 17.00 Uhr MEZ.

Die Preisverleihung soll im Frühjahr 2020 stattfinden.

„Die gestiegene Wahlbeteiligung junger Menschen bei den letzten Europawahlen zeigt ihr großes Interesse an der EU. Dieses Engagement junger Menschen ist unverzichtbar, denn Politiker können Europa nicht alleine bauen. Der Altiero Spinelli Preis für Öffentlichkeitsarbeit ehrt diejenigen, die jungen Menschen die Möglichkeit dazu bieten“, betonte der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese.

Weitere Informationen zu dem Preis sowie dem Bewerbungsverfahren gibt es hier: Website zum Altiero-Spinelli-Preis (https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/altiero-spinelli-prize-for-outreach-call-for-applications-2019)

