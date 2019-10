22 Briloner RhönradlerInnen auf den zum Deutschland-Cup

Für den 4. Qualifikationswettkampf können sich maximal 7 Turner pro Altersklasse qualifizier

brilon-totallokal: Am Samstag, 21.09.2019, nahmen die Briloner Rhönradturner am 3. Qualifikationswettkampf in Siegen teil, wo sie erneut wichtige Punkte für den Deutschland-Cup sammeln konnten. Das intensive Training der letzten Wochen hat sich ausgezeichnet. Die Kinder und Jugendlichen haben durch perfekt geturnte Übungen für einen spannenden Wettkampf gesorgt und konnten sich wertvolle Punkte sichern.

Für den 4. Qualifikationswettkampf können sich maximal 7 Turner pro Altersklasse qualifizieren. Da dies fast allen Brilonern gelungen ist, startet der Verein mit den meisten Turnern aus dem Westfälischen Turnerbund. Geschafft haben es Ida Kelm, Sophie Beel, Aylin Wojtech, Enno Witiska, Svea Tillisch, Paula Schodrock, Gwyn Krämer, Amelie Fritsch, Lina Becker, Elif Kantar, Tina Hohmann, Jamie Krämer, Maria Fritsch, Yaell Westermann, Finn- Luca Westermann, Paula Krolla, Jule Bunse, Jule Gosselke, Inken Albaum, Beyza Kantar, Annika Caspari und Ria Schmitz.

Die Platzierungen

Gerade AK 7/8: 1. Ida Kelm, 4. Aylin Wojtech, 5. Sophie Beel, 8.Lea Esther – Gerade AK 9/10m: 1. Enno Witiska – Gerade AK 9/10: 2. Svea Tillisch, 4. Paula Shodrock, 5. Gwyn Krämer – Gerade AK 11/12: 1. Amelie Fritsch, 3. Lina Becker, 7. Amelie Albaum, 7. Elif Kantar – Gerade AK 13/14: 1. Tina Hohmann, 2. Maria Fritsch, 3. Jamie Krämer, 4. Yaell Westermann, 9. Lara Karakoc – Gerade AK 15/16: 1. Beyza Kantar, 2. Inken Albaum, 3. Annika Caspari, 14. Lea Neuß – Gerade AK 17/18m: 1. Finn-Luca Westermann – Gerade AK 17/18: 2. Paula Krolla, 3. Jule Bunse, 4. Alina Böhner, 11. Jule Gosselke – Gerade AK 19-24: 5. Ria Schmitz – Gerade AK 25+: 2. Silvia Rummel, 5. Leonie Kienz – Sprung AK 7-12: 2. Svea Tillisch, 3. Elif Kantar -Sprung AK 13/14: 2. Jamie Krämer Sprung 15/16: 1. Inken Albaum, 2. Beyza Kantar, 6. Lea Neuß – Sprung AK 17/18: 2. Paula Krolla, 3. Finn- Luca Westermann, 4. Alina Böhner – Spirale AK 7-12: 1. Amelie Fritsch, 4. Svea Tillisch, 6. Lina Becker – Spirale AK 13/14: 2. Maria Fritsch, 4. Tina Hohmann – Spirale AK 15/16: 1. Annika Caspari, 3. Inken Albaum

BU: Brilon stellt das stärkste Team aus dem Westfälischen Turnerbund in der Vorauswahl zum Deutschland- Cup

Foto: Skiclub Brilon, Rhönradabteilung

Quelle: Christiane Rummel

