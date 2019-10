Zusammen für ein Zeltlager made in Bigge

Erst Gerüchte und einzelne Andeutungen, dann ein Instagram Post und eine Facebook Veranstaltung. Stimmt es wirklich? Ja es stimmt wirklich!

brilon-totallokal: Die Bigger Messdiener und die Bigger Kolpingjugend fahren 2020 gemeinsam als Bigger Jugendgemeinschaft (kurz BJG) ins Zeltlager.

Ab jetzt geht es nicht mehr alle zwei Jahre und jeder für sich sondern jedes Jahr und zusammen ins Zeltlager.

Die Idee gemeinsam ins Zeltlager zufahren, steht nun schon seit über einem Jahr im Raum. Nach dem das Thema einmal aufgekommen war, war beiden Leiterrunden schnell klar, dass in Anbetracht der immer geringeren Anmeldezahlen und leider auch schrumpfenden Leiterzahlen ein Zusammenschluss die beste Möglichkeit ist.

Gemeinsam wurde beschlossen, alte Rivalitäten hinter sich zulassen und einen Neustart zu wagen. Denn das Wichtigste ist – und da sind sich alle Leiter und Leiterinnen der BJG einig – dass es für die Bigger Kinder weiterhin die Möglichkeit gibt, in den Sommerferien ein geniales Zeltlager made in Bigge zu erleben.

Inzwischen sind die Planungen für das neue Zeltlager im vollen Gange, ein Zeltplatz ist schon gefunden, die ersten Themen-Ideen gibt es auch schon und die kreativen Köpfe unter den Leitern arbeiten an neuen Spielen und Workshops. Fehlt nur noch eins: ganz viele Jungs und Mädels die Lust haben mit dem neuen Leitungsteam die 10 Tage Zeltlager im Sommer 2020 unvergesslich zu machen.

Aber wann soll es überhaupt losgehen und wo soll es hingehen?

Vom 27.07.2020 bis zum 06.08.2020 wird uns unsere Reise auf den Zeltplatz in Ulrichstein in Hessen führen.

Wenn du zwischen 8 und 15 Jahre alt bist und Lust auf Abenteuer, Lagerfeuer, Spaß und tolle Spiele hast, dann trag dir den Termin schnell in deinen Kalender ein und melde dich bei uns. Anmeldungen und die Bekanntgabe des Themas folgen in den nächsten Wochen.

Eins können wir aber schon verraten: Je mehr sich anmelden desto besser wird es.

Weitersagen ist also erlaubt.

Bei Interesse und Fragen könnt ihr euch gerne unter biggerjugend@outlook.de melden.

