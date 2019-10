Puppentheater für Groß und Klein!

Klassiker “Der Räuber Hotzenplotz”

brilon-totallokal: Das Staufenberger Puppentheater präsentiert am Montag, 7. Oktober 2019 um 16.30 Uhr in der Aula des Schulzentrum Brilon den Klassiker “Der Räuber Hotzenplotz”. In einer liebevoll und selbst gestalteten Bühne und mit den klassisch gestalteten Puppen, erleben Kasper und Seppel einen aufregenden Tag. Kasperl und Seppel machen sich auf, die gestohlene Kaffeemühle der Großmutter vom Räuber Hotzenplotz zurückzuholen. Dabei geraten sie in die Hände des bösen Zauberers Petrosilius Zwackelmann und lernen auch die gute Fee Amaryllis kennen. Ein Spaß für Jung und Alt. Die Urgeschichte des Räuber Hotzenplotz von Otfried Preußler.

Das ca. 60-minütige Stück ist geeignet für kleine und große Kinder ab 3 Jahren. Der Eintritt beträgt 7.-€ pro Person. Karten sind 30 Min. vor Vorstellungsbeginn an der Tageskasse erhältlich. Weitere Informationen zum Stück unter www.staufenbergerpuppentheater.de

Bild: Der Räuber Hotzenplotz verhandelt mit dem Zauberer Petrosilius Zwackelmann um den Preis für seinen neuen Dienstboten / Copyright und Urheberrechte A. Nolting

