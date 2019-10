Waldfee Sarah hat die Gewinner prämiert

brilon-totallokal: Am 23. September 2019 erhielten die Gewinner im gut gefüllten Saal des Kolpinghauses Ihre Preise für den Wettbewerb: #waldfeehandgemacht von der amtierenden Waldfee Sarah Schleich.

31 wundervoll gestaltete Waldfeen wurden zuvor von einer Jury (bestehend aus Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Waldfee Sarah Schleich, Annette Walter, Annette Kemmerling und drei ehemaligen Waldfeen) begutachtet und in vier Kategorien prämiert.

Es war sehr schwierig eine Entscheidung zu treffen, denn alle Waldfeen haben ihre eigene wunderschöne Art, so Waldfee Sarah Schleich bei der Begrüßung!

Hier die Plätze 1-3 in den einzelnen Kategorien: Kindergärten und Schulen: 1. Kindergarten Gudenhagen, 2. Oberstufe 1 Franziskusschule, 3. Schulkinder Kindergarten Hoppecke. Gruppenarbeit Seniorenheime: 1. und 3. Platz: Kreativgruppe Seniorenzentrum St. Engelbert, 2. Platz: Bastelgruppe Seniorenresidenz; Einzelarbeit Kinder: 1. Frieda und Lotta Schröder (Alme), 2. Sophie Beel (Brilon), 3. Marie Gomer und Emil Kretzschmar (Brilon). Einzelarbeit Erwachsene: 1. Carina Steffen (Brilon), 2. Daniela Osthoff (Hoppecke), 3. Heike Fritz (Brilon). Am Ende der Veranstaltung wurde allen Teilnehmern eine Urkunde überreicht.

Die Waldfeen bedanken sich herzlich für die Teilnahme an dem Wettbewerb und würden sich freuen, die handgemachten „Kunstwerke“ während der Briloner Hansetage 2020 in der Stadtbücherei ausstellen zu können. Bei Interesse können sich die Teilnehmer in der Stadtbücherei Brilon melden.

Quelle: BWT Brilon, Annette Walter

