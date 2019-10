Großes Interesse am neuen DRK Autismus-Therapiezentrum in Brilon

Einrichtungsleiter Dr. Christian Hülsken stellt sich und die zukünftige Arbeit vor

brilon-totallokal: Mit rund 100 Teilnehmern war das Interesse an der Infoveranstaltung zum neuen DRK Autismus- Therapiezentrum (ATZ) in Brilon sehr groß. Interessierte, Betroffene und Angehörige informierten sich über die verschiedenen Ausprägungen des Autismus und erhielten einen ersten Einblick in die zukünftige Arbeit des ATZ. Thorsten Rediger, Vorstand des DRK Brilon, stellte Dr. Christian Hülsken als neuen Einrichtungsleiter des ATZ vor. Hülsken startet mit der Eröffnung Anfang Januar 2020 beim DRK Brilon. Er ist seit 18 Jahren im Bereich Autismus tätig und bringt dadurch eine langjährige Erfahrung und Expertise mit. „Mit dieser ersten Informationsveranstaltung möchten wir uns neben der Vorstellung auch ein Meinungsbild einholen und die Arbeit des neuen ATZ an den Bedarfen und Wünschen der interessierten Personen und Einrichtungen ausrichten“, so Thorsten Rediger.

Das ATZ soll betroffenen Menschen im HSK wohnortnahe Therapie und pädagogische Begleitung bieten. Das Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene. Weiterhin wird eine autismusspezifische Beratungsstelle integriert, in der Angehörige, Lehrer, Erzieher und Interessierte Beratungen abrufen können. „Anfangs bieten wir unser Angebot vor Ort und in den dafür eingerichteten Therapieräumen in der DRK Geschäftsstelle in Brilon an. So können wir zunächst den Bedarf ermitteln und werden gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt in größere Räumlichkeiten wechseln“, so Dr. Hülsken.

„Wir sind beeindruckt von der großen Nachfrage und freuen uns, dass uns schon jetzt zahlreiche Anfragen für Kooperationen und Therapieplätze erreichen.“ ergänzt Thorsten Rediger. Interessierte und Betroffene können bereits jetzt Kontakt aufnehmen unter 02961/96550 oder atz@drk-brilon.de.

BU.:DRK Vorstand Thorsten Rediger (r.) mit dem Leiter des neuen Autismus- Therapiezentrums Dr. Christian Hülsken

Foto: DRK Brilon

Quelle: Simone Ferraz, DRK Brilon KiTa gGmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon