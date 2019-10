Workshop in Olsberg bringt junge Musiker zusammen

brilon-totallokal: Olsberg. Gemeinsam geht es besser – diese einfache Lebensweisheit gilt ganz besonders in der Musik. In Olsberg und Umgebung gibt es zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene, für die Musik ein tolles Hobby, Möglichkeit, sich auszudrücken oder sogar zur beruflichen Perspektive geworden ist. An sie alle richtet sich das Projekt „Muckst Du?“.

Ein Wochenende lang steht bei „Muckst Du?“ die „Mucke“, die Musik, im Mittelpunkt. Der Workshop richtet sich an junge Musikerinnen und Musiker. Bei „Muckst Du?“ lernen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besser kennen und erhalten die Möglichkeit, sic in neue und bestehende Bands zu integrieren. Die Musikschule der Firma PK-Media Consulting aus Olsberg stellt die Dozenten und die Technik zur Verfügung.

Der Workshop findet von Freitag, 1. November, bis Sonntag, 3. November, im Zentrum Holz in Steinhelle statt. Veranstaltet wird das Ganze streng genommen von jungen Musikern aus der Region. Bei „Muckst Du?“ stehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vordergrund – egal ob Anfänger oder erfahrener Musiker. Die Dozenten bieten verschiedene Musikrichtungen an, die sich die Mitwirkenden frei aussuchen können. Am Freitag, 1. November, kannst man sich für eine der Besetzungen entscheiden und mit Instrument oder Gesang an den Bandproben teilnehmen. Der Freitag schließt mit einem Dozentenkonzert, das um 20 Uhr im Zentrum Holz beginnt – der Eintritt ist frei; alle Interessierten sind willkommen.

Am Samstag dann fängt das „harte Mucken“ an. Zu den angebotenen Musikrichtungen werden Bands gebildet, die dann jeweils ein Repertoire aufbauen, das sie am Sonntag Nachmittag vor einem Publikum aufführen. Dieses Abschlusskonzert findet am 3. November um 15 Uhr ebenfalls im Zentrum Holz statt und ist für alle Interessierten offen – bei freiem Eintritt.

Das Projekt wird von der LEADER-Region Hochsauerland gefördert. Die Unterstützung macht es möglich, dass die Teilnahmegebühr für das Wochenende nur 10 Euro beträgt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.muckst-du.de im Internet.

Foto: Ein Wochenende lang steht bei „Muckst Du?“ die „Mucke“, die Musik, im Mittelpunkt: Der Workshop richtet sich an junge Musikerinnen und Musiker.

