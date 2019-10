Kreisverband Hochsauerland BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

Gründungstermin des OV Brilon steht fest – Jetzt schnell Mitglied werden

Endlich geht es richtig los! Der GRÜNE Ortsverband in Brilon gründet sich am Donnerstag, den 10. Oktober 2019, um 19.00 Uhr in Tommy’s Bierstube in der Derkere Straße 3.

Die GRÜNEN in Brilon werden dann ihre eigene Satzung verabschieden und zum ersten Mal ihre Sprecher*innen wählen. Anschließend wird der Ortsverband in den “Arbeitsmodus” schalten und erste Aktionen planen. Für Kurzentschlossene wird es die Möglichkeit geben, vor Ort einen Mitgliedsantrag auszufüllen und direkt abzugeben.

“Die Gründung eines Ortsverbands ist auch immer ein Festtag für die Demokratie”, sagt Jörg Rostek, Geschäftsführer der GRÜNEN im Hochsauerland. Und er ergänzt: ” Ich selbst bin vor 11 Jahren den GRÜNEN beigetreten, weil man gemeinsam mehr erreichen kann. Wir setzen uns auf allen politischen Ebenen für eine Welt ein, die für alle Generationen lebenswert bleibt. Jetzt ist die Zeit, sich diesem Ziel anzuschließen.”

Der Gründung waren ein Interessierten treffen in der Kulturkneipe “Kump” mit einer Liveschaltung mit Cem Özdemir (MdB, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) und eine Veranstaltung mit dem ehemaligen GRÜNEN-NRW-Fraktionsvorsitzenden Reiner Priggen vorausgegangen.

Weitere Informationen zu den GRÜNEN im Hochsauerland gibt es unter: www.gruene-hsk.de

Rückfragen bitte an Jörg Rostek unter 0172 / 586 83 64

Quelle: Jörg Rostek, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon