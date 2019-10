Erlebnisreiche Herbstferien mit „Brilon natürlich“

Jetzt kommt die goldene Herbsteszeit, die Früchte leuchten weit und breit und „Brilon natürlich“ startet mit seinem Herbstprogramm!

brilon-totallokal: Wie im Sommer heißt die Devise „Mitmachen“, denn 25 Veranstaltungen verheißen Abenteuer, Spaß und jede Menge Aktivität. Spannende Aktionen über und unter Tage sowie Streifzüge im Wald und auf dem Rothaarsteig warten, und Eindrucksvolles können alle auch drinnen erleben, wenn das Wetter mal nicht mitspielt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und ganz nebenbei: Mitmachen dient der Gesundheit!

Den Anfang macht der Landgarten am Etzelsberg von Marianne Kleineberg, in dem eine Fotografin Tipps gibt, um stimmungsvolle Herbstbilder einzufangen. Ein Training für die Hansetage im nächsten Jahr – und das bei Kaffee und Kuchen!

Wochentags darauf geht es Schlag auf Schlag! Die Auswahl ist riesig!

Viermal allein startet morgens eine Kleingruppe auf eine „Reise in Brilons Unterwelt“ , eine Expedition in die faszinierende Welt der Rösenbecker Höhle. Nachmittags werden lustige Windköpfe aus Naturmaterial geschaffen, und abends sind in Nehden die Nachtschwärmer in Aktion. Entdeckerherz, was willst du mehr!?

Experimente gefällig? An Hiebammen Hütte können Alt und Jung erproben, warum Ahornsamen und Klettfrüchte Vorbilder für Entdeckungen waren. Natur macht eben erfinderisch!

„Ab morgen vermieten wir Zimmer für euch!“ Das ist das Motto des LandFrauenverbandes Brilon, wenn an der Aamühle 1 Insektenhotels gebaut werden. So kann jeder seinen Beitrag für Bienen, Käfer + Co. leisten. Und was steckt hinter dem Titel „Im Wald wächst Wärme“? Unser Ranger weiß auf dem Weg zur Feuereiche am Rothaarsteig die Antwort.

Auch der „Wanderbare Märchen-Wald mit kleiner Maus und Grüffelo“ erwartet wieder Groß und Klein zur Herbstrunde im Drübel.

Die Hansetage 2020 werfen ihre Schatten voraus! Im Museum Haus Hövener startet zur Einstimmung die Stadttour „Auf den Spuren der Hanse“- extra für neugierige Besucher. In dieser „Schatztruhe am Marktplatz“ gibt es viel zu bestaunen. Unser Iguanodon – Baby ist die Sensation! Saurier im Sauerland – die gab es wirklich!

„Spielend erleben“ ist die Devise, wenn am Hölsterloh der „Rucksack voller Walderlebnisse“ geschnürt wird. Und was wäre der Indianersommer ohne unsere Lamas! Da können alle die Inkakultur hautnah erleben, wenn nach einer Wanderung am Lagerfeuer eine peruanische Spezialität wartet – echt indianisch eben!

Nach dem Brilon Olsberger Wanderherbst öffnet wieder das Wald-Atelier an der Hiebammen Hütte. Auf der Suche nach Wintervorräten geht’s durchs Unterholz. Heraus kommt eine echte Waldkünstler-Aktion. Kunstwerke – garantiert selbst gemacht!

Und auch „Radio Fuchs ist on air“. Im Funkraum der Ratmersteinschule gibt der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC e.V.) tolle Einblicke in ein spannendes Hobby, bei dem es von Brilon in die weite Welt geht. Basteln inbegriffen! Und bei Anmeldung auch Pizza!

Das Team der Stadtbibliothek weiß, was Upcycling heißt. „Das zweite Leben meines T-Shirts“ zeigt allen, was man aus einem alten Lieblings-T-Shirt machen kann. Kreativität ist gefragt! Das gilt auch in der Kita St.Maria im Eichholz, wenn das „Abenteuer mit Sebastian Kneipp“ bevorsteht. Nach einer spannenden Rallye lernen neugierige Kids die fünf Säulen der Kneippschen Lehre kennen.

Herbst ohne Besenbinder geht nicht! An Hiebammen Hütte können Alt und Jung die Geheimnisse dieses alten Handwerks erkunden. Die Angebote in den Herbstferien sind für Gäste und Einheimische aller Alterstufen geeignet. Insbesondere Familien mit Kindern sind herzlich eingeladen.

Das Programmheft gibt es bei der BWT (Brilon Wirtschaft und Tourismus) oder im Internet unter www.brilon-tourismus.de. Die Anmeldungen zu den Veranstaltungen werden unter 02961 96990 entgegengenommen.

