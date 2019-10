Redaktionsschluss für Briloner Chronik 2019

Für die ersten neun Monate der Briloner Chronik 2019 ist am 15. Oktober Redaktionsschluss

brilon-totallokal: Am Donnerstag, 5. Dezember, stellt Stadtchronist Winfried Dickel die 36. Briloner Chronik in der Kundenhalle der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten im Volksbankcenter der Öffentlichkeit vor. Für die ersten neun Monate der Briloner Chronik 2019 ist am 15. Oktober Redaktionsschluss.

Beiträge aus allen Lebensbereichen, insbesondere über ehrenamtliche Tätigkeiten, kann jetzt noch jeder beisteuern. Fotos als Bilddatei und Informationen zum Ereignis mit jeweiligem Datum, Stichwörtern und den Namen der abgebildeten Personen können bei den Dorfchronisten oder direkt bei Winfried Dickel, Itzelstein 70, 59929 Brilon, Tel. 02961-2565, briloner-chronik@t-online.de eingereicht werden. Für den Oktober ist am 10. November Redaktionsschluss. Endgültiger Redaktionsschluss ist am 25. November.

