VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

In Brilon wird´s wieder laut: Vorverkauf gestartet

brilon-totallokal: Der Vorverkauf für die zweite Ausgabe von Brilon Laut! ist gestartet. Am Freitag, den 25. Oktober 2019, sorgen in diesem Jahr „Grillmaster Flash“, „Alle, außer ich“ und „One Tape“ dafür, dass es in Brilon wieder laut zugeht. Die Tickets für je 10,00 Euro können bei der VHS, BWT und Podszun in Brilon sowie Käpt´n Book in Olsberg erworben werden.

Eine Buchung ist auch online unter www.vhs-bmo.de sowie www.ticket-regional.de möglich. Einlass ist am Veranstaltungstag ab 19:30 Uhr. Ab 20:00 Uhr startet dann Brilon Laut! Vol. 2 im Erdgeschoss des Briloner VHS-Hauses.

Bild: Grillmaster Flash

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

