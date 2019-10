DJ-Workshop für Jugendliche mit DJ Blacksmith

brilon-totallokal: In diesem Workshop lernen interessierte Jugendliche gemeinsam mit DJ Blacksmith die Grundtechniken des “Musikauflegens”. Hier dreht sich alles um´s Mixen, Scratchen und Bearbeiten von Musik: Was eignet sich am besten für den Start? Wie bedient man Plattenteller und Mischpult? Wie kommen Effekte und Loops hinzu? Was ist bei Rhythmus und Übergängen zu beachten? Welche kostengünstige Hard- und Software ist sinnvoll und effizient? Und wie bringe ich meine nächste Party richtig zum Tanzen? Der Workshop findet am Freitag, den 11. Oktober, von 14:00 bis 18:30 Uhr im EDV-Raum des Volksbankcenters statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Roboter-Workshop: Ferienkurs (ab 10 Jahren)

In diesem Technikworkshop entwerfen und bauen die Kinder Roboter mit Fischertechnik-Baukästen. Die Roboter werden mit Servos und Elektromotoren bewegt und reagieren auf Tast- und Lichtsensoren. Sie können z. B. Gegenstände greifen, Farben erkennen, einer Linie folgen und auf einem Tisch fahren, ohne herunterzufallen. Die Kinder lernen die Programmierung der Roboter mit der freien Software “Cortex”, die eine graphische Benutzeroberfläche bietet, so dass keine Programmierkenntnisse vorausgesetzt werden.

Es wird einzeln und in Kleingruppen gearbeitet. Mitzubringen sind: Spaß an der Technik und Lust zum Experimentieren. Zum Kursende können die Roboter Eltern und Freunden präsentiert werden. Der Workshop findet vom 22. bis 25. Oktober jeweils von 9:30 bis 12:30 Uhr in der Briloner Stadtbibliothek statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

