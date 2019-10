DJ-Workshop für Jugendliche mit DJ Blacksmith

brilon-totallokal: In diesem Workshop lernen interessierte Jugendliche gemeinsam mit DJ Blacksmith die Grundtechniken des “Musikauflegens”. Hier dreht sich alles um´s Mixen, Scratchen und Bearbeiten von Musik: Was eignet sich am besten für den Start? Wie bedient man Plattenteller und Mischpult? Wie kommen Effekte und Loops hinzu? Was ist bei Rhythmus und Übergängen zu beachten? Welche kostengünstige Hard- und Software ist sinnvoll und effizient? Und wie bringe ich meine nächste Party richtig zum Tanzen? Der Workshop findet am Freitag, den 11. Oktober, von 14:00 bis 18:30 Uhr im EDV-Raum des Volksbankcenters statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

