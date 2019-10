Weiterer Stargast bei Madfelder Herrensitzung

brilon-totallokal: Die Besucher der 13. Madfelder Herrensitzung, mit der am 10. November 2019 um 11:11 Uhr die neue Karnevalssession eingeläutet wird, dürfen sich auf einen weiteren Stargast freuen: »OLI DER KÖBES« hat sich angekündigt! Wenn der rheinische Kellner die Bütt betritt und Anekdoten von der Arbeit in seinem Brauhaus erzählt, bleibt garantiert kein Auge trocken.

Der aus dem WDR bekannte Büttenredner ist somit neben dem Mallorca-Sternchen »BIANCA HILL« ein weiteres Highlight der diesjährigen Herrensitzung.

Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag, den 20.10.2019, zwischen 10 und 12 Uhr in der Madfelder Schützenhalle statt. Nur solange der Vorrat reicht! Wer sichergehen möchte nicht mit leeren Händen dazustehen, übermittelt seine Kartenwünsche vorab per E-Mail an herrensitzung@madfeld.com oder fragt telefonisch unter 0171/6817440 nach.

Alle Männer ab 18 Jahren sollten sich diesen Frühschoppen der besonderen Art nicht entgehen lassen. Neben Fußballvereinen, Stammtischen und Kegelclubs sind auch Junggesellenabschiede gern gesehene Gäste.