Grillmaster Flash, Alle Außer Ich und One Tape

brilon-totallokal: Mit der zweiten Auflage von „Brilon Laut!“ wird in Brilon erneut ein interessantes Konzert mit überregionalen und regionalen Bands angeboten. Der Headliner „Grillmaster Flash“ kann bereits einiges an Indie-Credibility aufweisen: Der Musiker ist beim renommierten Hamburger Label „Grand Hotel van Cleef“ unter Vertrag, aktuell mit Thees Uhlmann auf Tour und spielte vorab bereits Konzerte mit Fortuna Ehrenfeld. Nun gibt es bei „Brilon Laut!“ endlich die Gelegenheit, ihn hier in der Region zu sehen.

Grillmaster Flash, Jahrgang 1983, hat von den 80er Jahren bewusst nicht viel mitbekommen. Das hinderte ihn allerdings nicht daran mit „STADION“ ein Album aufzunehmen, welches Erinnerungen an eine Zeit wach ruft, als Musik noch auf Kassetten überspielt werden musste, die nicht Tapes hießen, um sie unterwegs auf dem Walkman hören zu können. Meistens auf dem Fahrrad, gerne entlang einer wenig befahrenden Bundesstraße auf dem Weg zu einem Konzert, in der nächstgelegenen größeren Stadt, natürlich mit Regen und Wind von vorne, wie es in Norddeutschland üblich ist. „STADION“ speist sich musikalisch aus klassischem amerikanischem Songwriter Rock der späten 70er und frühen 80er Jahre, nimmt Einflüsse von Powerpop und frühem Alternative Rock mit, scheut weder Saxofon, noch Hairmetalgitarrensoli (u.a. gespielt von Kumpel Ibrahim Lässing), geschweige denn Orgeln, und behält gleichzeitig, vor allem textlich, seinen Ursprung in der norddeutschen Provinz – “Bremen Nord, Baby.”

Das Konzert findet am Freitag, den 25. Oktober, im Briloner VHS-Haus statt. Einlass ist ab 18:00 Uhr, los geht es um 19:00 Uhr. Der Vorverkauf hat bereits begonnen: Karten gibt es online oder vor Ort in Brilon bei der VHS, Bücher Podzun sowie BWT. Auch in Olsberg bei Käpt’n Book sind Tickets zu erwerben.

