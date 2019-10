Neu: Babyschwimmen (3. – 6. Monat) bei der VHS Brilon

Gemeinsam mit einem vertrauten Elternteil lernen die Kleinen das nasse Element kennen

brilon-totallokal: Durch vielfältige Bewegungs- und Sinnesanregungen werden die Babys ihrem Alter von 3-6 Monaten entsprechend ganzheitlich gefördert. Die erfahrene Kursleiterin zeigt Haltetechniken, mit denen man den Kindern Sicherheit geben kann, bis sie sich freigeschwommen haben. Eltern und Kinder erleben eine Zeit der Zweisamkeit und des fröhlichen gemeinsamen Spiels.

Durch das gemeinsame Erleben und den intensiven Körperkontakt wird die innige Beziehung zwischen Eltern und Baby gefördert. Der Wasserdruck auf den Körper des Kindes regt die Atmung und den Kreislauf an und kräftigt die Muskulatur. Der Kurs beginnt am 28. Oktober und findet an zehn Montagen jeweils von 9:00 bis 9:45 Uhr im Briloner Hallenbad statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

