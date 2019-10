Barclay James Harvest feat. Les Holroyd gastieren in Willingen

Classic Rock im Besucherzentrum – anschließend Rock-Party

brilon-totallokal: Willingen. „Live ist Living“, „Hymn“ oder „Child oft he Universe“ sind Meilensteine der Classic Rock Geschichte und Fans des Genres kennen den Künstler sofort: Barclay James Harvest!

Die Band mit Les Holroyd gasteiert am Freitag, 25. Oktober 2019 im Besucherzentrum und gibt ein rund 2,5-stündiges Konzert und entführt die Besucher in die 1970er und 80er Jahre, wo sie ihre größten Erfolge gefeiert haben. Viele schöne Erinnerungen an das Aufwachsen, die Jugendzeit, die Ausbildung oder Studium sind mit den Hits verbunden.

Ab 20:00 Uhr erklingen die ersten Melodien aus dieser Zeit und werden das Publikum auf eine Zeitreise mitnehmen. Barclay James Harvest um Gründer Les Holroyd sind die subtilsten Vertreter des Klassik-Rock-Genres fanden 1967 zusammen und begeistern seitdem mit schwermütigem Classic-Rock. Seit dem Albumdebüt 1970 ist ihr Erfolg ungebrochen. Bandleader und Frontmann Les Holroyd ist heute noch wie damals für den unverwechselbaren Sound der Band verantwortlich und hat ihn entscheidend geprägt. Über drei Jahrzehnte veröffentlichten Barclay James Harvest Alben, die es regelmäßig in die europäischen Top 10 schafften und ihnen Gold- und Platin-Auszeichnungen einbrachten. Durch ihre grandiosen Live-Auftritte und Les Holroyds Gespür für Hits wurde die Band zu Superstars.

Tickets auch in der Tourist Info

Karten für das Konzert in Willingen gibt es im Vorverkauf zum Endpreis von 39,90 (Stehplatz) bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, bei der Tourist-Information Willingen, online unter www.eventim.de und unter www.adticket.de sowie unter der Ticket Hotline 0180 6050400.

Rock-Party im Anschluss

Nach dem Konzert findet im kleinen Saal des Besucherzentrums eine Rock-Party mit den legendären Hits der 70er und 80er Jahre statt. Wie schon 2013, 2014 und zuletzt 2016 soll die Party an die legendären Nächte im „Rock-In“ erinnern. Mit DJ Karl steht ein langjähriger „Lift“ DJ an den Reglern. Der Eintritt zur Party ist nach dem Konzert frei.

Fotos: Sabine Holroyd

