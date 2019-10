Hospizverein Brilon lädt zum Filmabend im Hubertussaal ein

brilon-totallokal: Erstmalig lädt der Hospizverein Brilon zu einem Filmabend im Hubertussaal der Schützenhalle ein. Gezeigt wird der Film „Im Himmel trägt man hohe Schuhe“. In dieser Dramakomödie wird die Freundschaft zwischen der bodenständigen Jess (gespielt von Drew Barrymore) und Karrierefrau Milly (Toni Colette) thematisiert, und zwar mit Blick auf die kleinen und großen, sogar lebensbedrohenden Krisen im Leben. Was macht wahre Freundschaft aus, ist die Schlüsselfrage, die sich an Millys Krebserkrankung kristallisiert. Nicht rührselig, sondern realistisch wird die Beziehung der Frauen portraitiert. Trotz der Schwere des Themas wird die Freundschaftsgeschichte mit viel Dialogwitz erzählt.

Die Filmvorführung beginnt am Sonntag, 27. Oktober, um 18 Uhr im Hubertussaal der Briloner Schützenhalle. Der Film „Im Himmel trägt man hohe Schuhe“ hat eine Spielzeit von 115 Minuten und die FSK ab sechs Jahren. Im Anschluss reichen die Mitarbeiter des Hospizvereins einen Imbiss und freuen sich auf gute Gespräche. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.