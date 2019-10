Staudentauschbörse mit Frau Merkel

Der Museumsgarten des Hauses Hövener öffnet am Samstag, den 26.10.19 ab 10 Uhr seine Pforten zur Staudentauschbörse

brilon-totallokal: Dazu ist jeder herzlich eingeladen mitzubringen, was sein Garten hergibt und was zu viel und zu groß geworden ist: Stauden, Setzlinge, Knollen, Zwiebeln Gräser, Samen und Blumenpolster. So kann ein reger Austausch an Pflanzen und Pflanzerfahrungen stattfinden. Auch wessen Garten (noch) nichts Tauschbares hergibt, ist ebenso willkommen, denn es hat sich „hoher“ Besuch angekündigt:

Frau Merkel wird um 11 Uhr einen Auftritt haben.

Dabei handelt es sich nicht etwa um eine bekannte Politikerin, sondern um den Uhu von Karsten Herting. Als Natur und Landschaftsführer ist er häufig mit seinem tierischNaturMobil unterwegs. Wir freuen uns, Karsten Herting erstmals im Hause Hövener begrüßen zu dürfen.

Neben seinem außergewöhnlichen Holzarbeiten wie z.B. Blätterpressen für Kinder, Brettchen, Bäume u.v.m., stellt er uns auch eine der heimischen Eulen, die Königin der Nacht vor… Frau Merkel.

Der herbstliche, bunte Samstag wird abgerundet durch eine Teebar und einen Basteltisch für die Kinder. Wie jedes Jahr ist der Besuch für Klein und Groß absolut kostenlos. Schauen Sie einfach vorbei!

Quelle: Carsten Schlömer, Hauses Hövener

