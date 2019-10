Generation 60+

Erste Schritte mit PC oder Tablet

brilon-totallokal: Dieser Kurs der VHS Olsberg richtet sich an alle, die sich zum ersten Mal mit dem Thema Computer/Tablet befassen und so gut wie keine Vorkenntnisse besitzen. Hier lernen die Teilnehmenden leicht, übersichtlich und ohne unnötigen Technik-Ballast, wie sie mit Computer/Tablet umgehen. Sie lernen den Computer und die wichtigsten Zusatzgeräte kennen, starten Programme und üben den Umgang mit Maus und Tastatur. Weiterhin werden im Kurs die Erstellung und Organisation von Ordnern und Dateien sowie die Internetnutzung und weitere alltägliche Tätigkeiten am PC geübt.

Es werden keine Vorkenntnisse benötigt. Eigene Laptops oder Tablets können zum Kurs mitgebracht werden. Der Kurs beginnt am 5. November und findet an fünf Dienstagen jeweils von 9:30 bis 11:45 Uhr in Olsberg statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon