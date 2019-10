Münster mit allen Sinnen

Picasso-Museum und Weihnachtsmarkt

brilon-totallokal: Die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg veranstaltet im November eine Tagesfahrt nach Münster. Zunächst besuchen die Teilnehmenden dort das in der Innenstadt Münsters gelegene Picasso Museum und genießen die Sonderausstellung “Im Rausch der Farbe – Von Gauguin bis Matisse” mit 70 Meisterwerken aus dem französischen “Musée d’Art moderne de Troyes”. Nach der Führung bleibt genug Zeit für eigene Entdeckungen oder eine Auszeit im Café des Picasso-Museums “La Californie”.

Anschließend folgt der gemütliche Teil: Die Teilnehmenden schnuppern auf eigene Faust über die wunderschönen, romantischen Weihnachtsmärkte Münsters und sehen den Prinzipalmarkt, der zur Abenddämmerung in ein grandioses Lichtermeer getaucht wird. Am späten Nachmittag findet sich die Gruppe wieder zusammen, um gemeinsam “Brassissimo”, dem Blechbläserensemble der Westfälischen Schule für Musik, zu lauschen. In gemütlicher Vorweihnachtsstimmung folgt dann die Heimreise ins Sauerland.

Die Fahrt findet am Samstag, den 30. November, statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon