„Auch du bist ein Gottesgeschenk“

brilon-totallokal: Am Erntedanksonntag kamen zahlreiche Menschen in die Stadtkirche zum Gottesdienst. Die Konfirmanden und Konfirmandinnen hatten am Samstag zuvor zum Thema “Schöpfung und Urknall” gearbeitet und stellten einige Ergebnisse im Gottesdienst vor.

Als neue Mitarbeiterin lernten sie dabei Solveig Rampler kennen, die Diakonin, die am 1. Oktober ihren Dienst in der Kirchengemeinde angetreten hat. Ende September wurde die gebürtige Östreicherin in Bethel als Diakonin eingesegnet. In Brilon tritt sie ihre erste Stelle an.

Ihr Studium absolvierte sie an der Fachhochschule der Diakonie in Bethel. Dort erreichte sie auch die Information, dass die Kirchengemeinde Brilon eine Diakonin als Nachfolgerin für Pfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer sucht.

Nach spannenden Gesprächen im Pfarrteam, im Presbyterium und im Kreissynodalvorstand wurde ihre Bewerbung angenommen. Pfarrer Rainer Müller begrüßte sie im Gottesdienst. Mit Blick auf die Gaben auf dem Erntedankaltar sagte er schmunzelnd zur neuen Kollegin: “Auch du bist für uns ein Gottesgeschenk.” Für den Pfarrer und das Presbyterium ist es fast ein Wunder, dass die Gemeinde sofort nach dem Wechsel von Pfarrerin Koppe-Bäumer in die Regionalstelle die neu gegründete Gemeindediakonie-Stelle besetzten konnte.

Im Moment erkundet Solveig Rampler die Gemeinde, übernimmt schon Aufgaben im Bereich der Konfirmanden-und Jugendarbeit. Weitere Aufgabenfelder wird sie nach der Erkundungsphase fest übernehmen. Als Prädikantin wird sie auch Gottesdienste halten und Amtshandlungen gestalten.

Susanne Lamotte und der Kinderchor der Chorwerkstatt bereicherten den Gottessdienst mit internationalen Liedern. Die Gemeinde freute sich und spendete viel Applaus.

