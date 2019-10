Mitmach-Angebot für Interessierte und Kreative

Adventsmarkt und Secondhandbörse für Advents- und Weihnachtsdeko

brilon-totallokal: Die Tage werden kürzer und die besinnliche Zeit kündigt sich an. Deshalb laufen im Engelbert-Quartier im Seniorenzentrum St. Engelbert in Brilon bereits die Planungen für die Adventszeit auf Hochtouren. Zwei besondere Aktionen – auch zum Mitmachen – stehen an.

Am Samstag, 23. November, findet zwischen 11 und 16 Uhr erstmalig eine Börse für gut erhaltene gebrauchte Advents-und Weihnachtsdekorationen statt. Interessierte haben die Möglichkeit dazu einen Verkaufstisch zu reservieren, an dem sie gebrauchte Deko zum Verkauf anbieten können.

Aufgrund der positiven Resonanz bei der Premiere im vergangenen Jahr wird es vom 26. bis 28. November wieder einen Adventsmarkt geben. Einige wenige Ausstellungstische sind dafür noch zu vergeben. Wer Kreatives, Selbstgemachtes oder Nützliches beim Adventsmarkt ausstellen und verkaufen möchte, kann dazu einen Verkaufstisch reservieren.

Information und Anmeldung/Reservierung bei Jutta Hillebrand-Morgenroth unter 02961 9657 414 oder j.hillebrand-morgenroth@caritas-brilon.de

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon