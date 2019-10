“Tisch- und Esskultur”

Moderiertes Abendessen für Business und Freizeit bei der VHS Olsberg

brilon-totallokal: Bei diesem Abendessen vermittelt die Dozentin unterhaltsam und mit viel Humor und Freude alles, was man über Tischmanieren wissen sollte. Im Arbeitsalltag sowie im Privatleben ist ein sicheres und stilvolles Auftreten bei Tisch von besonderer Bedeutung. Das Seminar findet in einem hiesigen Restaurant statt, so dass die Teilnehmenden das Erlernte direkt anwenden können.

Mit nützlichen Informationen rund um den Restaurantbesuch, von der Bestellung bis zur Rechnung über Tipps zum Smalltalk und Tabuthemen sowie ein Ausflug in das Leben des Freiherrn von Knigge, sind die Teilnehmenden gut gerüstet für das nächste wichtige Abendessen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 7. November, von 18:00 bis ca. 21:00 Uhr statt. Das Restaurant in Olsberg wird rechtzeitig bekannt gegeben. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle. Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

